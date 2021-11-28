الطفلة شروق تكشف لـمساء dmc تفاصيل لقائها الثانى بالرئيس خلال افتتاح الكباش

جدة - نرمين السيد - وأضافت شروق، خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى التقى بها مرتين الأولى عند زيارته لقريتها والمرة الثانية أثناء افتتاح طريق الكباش، متابعة: "فى المرة التانية سلم عليا وقالى إنتى اللى كنتى قاعدة معايا الصبح".

وأوضحت أن أصدقائها فى المدرسة أخبروها أنهم شاهدوها فى التلفزيون أثناء جلوسها مع الرئيس، مؤكدة أنها تتمنى أن تصبح رسامة.