مادونا مطر لـ مساء dmc: متحور كورونا الجديد شديد الانتشار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مادونا مطر، خلال مداخلة عبر سكاى بى، ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنهم يحتاجون بعض الوقت من أجل معرفة شدة الأعراض على المواطنين، لافتة إلى أن فقد حاسة الشم تأتى لـ30% من الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن 95% من المصابين بكورونا لم يحصوا على اللقاح، مؤكدة أن اللقاح يعمل على منع تدهور الحالة حال الإصابة، مشددة على أن فيروس كورونا لن ينتهى إلا عندما يكون لدى الجميع على الكرة الأرضية مناعة.