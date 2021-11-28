والدة الطفلة شروق لـ مساء dmc: كان نفسنا نشوف الرئيس

جدة - نرمين السيد - قالت وفاء سعد والدة الطفلة شروق بنت محافظة أسوان التى التقت مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن منزلها من ضمن المنازل التى تضررت بسبب السيول، لافتة إلى أنهم يقيمون الآن لدى شقيقتها، مضيفة: "حياة كريمة بدأت فى ترميم البيت والحمد لله، والبيت هيرجع أحسن من الأول، يمكن السيول السبب عشان الرئيس السيسى يجى ويشوف البيت، وسبحان الله رب ضرة نافعة".





وأوضحت والدة الطفلة شروق، خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "كان نفسنا نشوف الرئيس، وشروق كان نفسها تطلع فى التليفزيون وتشوف الرئيس حتى لو من بعيد، وسبحان الله حلمها اتحقق". وأشارت إلى أن مؤسسة حياة كريمة قدمت موعد تطوير قريتها بعد طلبها من الرئيس السيسى، لافتة إلى أن الرئيس أكد لهم أن هناك شقق متوافرة لهم.

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