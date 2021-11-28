جدة - نرمين السيد - يتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صباح غد الإثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، لرئاسة فعاليات الاجتماع الدورى لمجلس حكماء المسلمين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر يتوجه للإمارات غدا لرئاسة الاجتماع الدورى لمجلس حكماء المسلمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.