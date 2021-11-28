لافتًا إلى أن اهتمام دولة "30 يونيو" بالفلاحين يخفف كثيرًا من معاناتهم، ووجه عبدالرحمن الشكر فى بيانه إلى الرئيس لإصداره أمرًا بتأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.
وأشار البيان إلى إصدار قرار بإنشاء "صندوق تكافل زراعى" عام 2014 لحماية الفلاحين من المخاطر الطبيعية والكوارث البيئية، وتغيرات المناخ وتعويضهم فى حالة الضرر، كما أطلق المشروع القومى لتطوير القرى "حياة كريمة".
وأشار أبوصدام فى بيانه إلى توجيه الحكومة إلى رقمة القطاع الزراعى، وإصدار منظومة الكارت الذكى لتسهيل معاملات الفلاحين والقضاء على ظاهرة الحيازات الوهمية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس كٌللت بتكريم كبار السن من الفلاحين بمبادرة "معاشك بإيدك" لتشمل كبار السن من الفلاحين، ليعيشوا "حياة كريمة" بعد وصولهم لسن المعاش أسوة بباقى المصريين العاملين بالقطاع الحكومى والخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقابة الفلاحين تحتفى بتوجيهات الرئيس إطلاق مبادرة «معاشك بإيدك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.