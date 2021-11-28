نقابة الفلاحين تحتفى بتوجيهات الرئيس إطلاق مبادرة «معاشك بإيدك»

جدة - نرمين السيد - أصدرت النقابة العامة للفلاحين والعاملين بالزراعة، برئاسة حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بيانا تتوجه فى بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيه الحكومة بضرورة تدقيق الإحصائيات الخاصة بالمزارعين لتشملهم مظلة الحماية الاجتماعية.





لافتًا إلى أن اهتمام دولة "30 يونيو" بالفلاحين يخفف كثيرًا من معاناتهم، ووجه عبدالرحمن الشكر فى بيانه إلى الرئيس لإصداره أمرًا بتأجيل ضريبة الأطيان الزراعية.

وأشار البيان إلى إصدار قرار بإنشاء "صندوق تكافل زراعى" عام 2014 لحماية الفلاحين من المخاطر الطبيعية والكوارث البيئية، وتغيرات المناخ وتعويضهم فى حالة الضرر، كما أطلق المشروع القومى لتطوير القرى "حياة كريمة".

وأشار أبوصدام فى بيانه إلى توجيه الحكومة إلى رقمة القطاع الزراعى، وإصدار منظومة الكارت الذكى لتسهيل معاملات الفلاحين والقضاء على ظاهرة الحيازات الوهمية.

وأوضح أن توجيهات الرئيس كٌللت بتكريم كبار السن من الفلاحين بمبادرة "معاشك بإيدك" لتشمل كبار السن من الفلاحين، ليعيشوا "حياة كريمة" بعد وصولهم لسن المعاش أسوة بباقى المصريين العاملين بالقطاع الحكومى والخاص.