مستشار الرئيس : لا يوجد إصابات بمتحور كورونا الجديد فى مصر «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الصحية، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن فيروس كورونا مازال كما هو ولكن طرأ عليه بعض التغيرات.
وأوضح أن المتحور الجديد إذا تم رصدة فى مصر فنحن مستعدين له من خلال الاستمرار فى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأوقفنا السفر من وإلى جنوب إفريقيا لمعرفة تطورات هذا الفيروس.
وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين أن أعراض الإصابة بالمحور الجديد تشابه أى أعراض إصابة فيروسية، وحتى الآن التأثيرات السلبية للمحور لا تؤثر فى أى اتجاه.
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