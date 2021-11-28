التنمية المحلية: إزالة أكثر من 28 ألف حالة تعدٍ بالموجة الـ18 منذ...

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الجهود التى قامت بها المحافظات حتى الآن تنفيذا للموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولية والتى انطلقت فى 13 سبتمبر الماضى، أسفرت عن إزالة 28 ألفا و857 حالة تعدٍ بما يعادل 9 ملايين و116 ألفا و359 مترا مربعا.
أضاف قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الجهود أيضا أسفرت عن استرداد 39 ألف و105 فدان، من خلال إزالة 90 ألف و98 حالة تعدٍ على أراضى الدولة، وذلك لفرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها والحفاظ عليها.
وأكمل الدكتور خالد قاسم: "نواجه التعديات بشكل حاسم فى كل المحافظات، وكذلك نزيل أى مخالفات على نهر النيل، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية فى هذا الأمر، والأعمال مستمرة على مدار اليوم فيما يتعلق بإزالة التعديات على الموارد المائية ونهر النيل، ومحافظات الوادى الجديد فى المرتبة الأولى فى التعديات على نهر النيل، وعندما ننظر على الأراضى الخاصة على أراضى البناء تتصدر المشهد محافظة الشرقية ثم المنيا وبنى سويف والبحيرة والغربية وغيرها من المحافظات".
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