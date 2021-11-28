أفضل لاعب فى الجولة.. بيرسي تاو يحصل على اللقب للمرة الثانية

وقع اختيار جمهور رابطة الأندية المحترفة على الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي ليكون أفضل لاعب فى الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز، بفضل المستوى الذي قدمه اللاعب في مباراة فريقه الأخيرة ضد سموحة وتسجيل هدفين خلال المباراة.

وذكر حساب الرابطة عبر تويتر، "تصويبتان على المرمى = هدفان .. بهكذا أداء وللمرة الثانية هذا الموسم: الجمهور يختار الجنوب إفريفي بيرسي تاو كأفضل للعب في الجولة السادسة من الدوري العام".

جدير بالذكر ان بيرسي تاو توج بلقب أفضل لاعب في الجولة الممنوحة من قبل رابطة الأندية للمرة الثانية بعدما سبق وتوج بلقب لاعب الجولة في الأسبوع الأول بعد تألقه في مباراة سموحة.

ويتربع بيرسي تاو على قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف بالتساوي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للاعب الجنوب أفريقى بيرسى تاو عقب اختياره نسر مباراة الفريق الأحمر وسموحة.

وانتزع النادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة محققاً الفوز السادس على التوالى عقب تغلبه على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.