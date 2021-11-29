وأوضح خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن قوة العمل فى الربع الثالث فى 2020 بلغت 29 مليونا و380 ألفا، فى حين كانت فى الربع الذى سبقه 29 مليونا 115 ألفا.
أشار إلى أن قوة العمل شكلت فى الحضر بحوالى 13 مليون شخص، وفى الريف بحوالى 16 مليون شخص، مقسمة ما بين 24 مليون للذكور و5 ملايين للإناث.
وعن نسبة الأمية قال، إن آخر تعداد أوضح أنها 25%، منوهًا بأن هناك تحسن وأصبحت الأمية أقل من 20% وتتركز فى الفئات العمرية الكبيرة.
وأكد أن حياة كريمة، مشروع ضخم جدا وسينقل الدولة نقلة كبيرة جدا، لافتًا إلى أن نسب الفقر ستتغير تغير جذرى وسيحدث بها انخفاض كبير جدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعبئة والإحصاء لـ مساء dmc: نسبة الأمية فى المجتمع تشهد انخفاضا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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