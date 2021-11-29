التعبئة والإحصاء لـ مساء dmc: نسبة الأمية فى المجتمع تشهد انخفاضا

جدة - نرمين السيد - قال عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة البطالة فى الربع الثالث فى 2020 كانت 7.5% مقارنة بالربع الذى سبقه والتى كانت تقدر بـ7.3%.





وأوضح خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن قوة العمل فى الربع الثالث فى 2020 بلغت 29 مليونا و380 ألفا، فى حين كانت فى الربع الذى سبقه 29 مليونا 115 ألفا.

أشار إلى أن قوة العمل شكلت فى الحضر بحوالى 13 مليون شخص، وفى الريف بحوالى 16 مليون شخص، مقسمة ما بين 24 مليون للذكور و5 ملايين للإناث.

وعن نسبة الأمية قال، إن آخر تعداد أوضح أنها 25%، منوهًا بأن هناك تحسن وأصبحت الأمية أقل من 20% وتتركز فى الفئات العمرية الكبيرة.

وأكد أن حياة كريمة، مشروع ضخم جدا وسينقل الدولة نقلة كبيرة جدا، لافتًا إلى أن نسب الفقر ستتغير تغير جذرى وسيحدث بها انخفاض كبير جدا.