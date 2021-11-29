الجيزة : رصف وتطوير عدد من شوارع الطالبية والعمرانية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ونفذت الأجهزة التنفيذية أعمال رصف وفرد طبقة الدقشوم فى الجزء من شارع الهرم حتى كوبرى فيصل أسفل محور الفريق كمال عامر "ترعه الزمر سابقا"، وذلك تمهيدًا لفرد طبقه الأسفلت بالشارع تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية. من جانبه، تابع أشرف تامر رئيس حى الطالبية، أعمال الخطة الاستثمارية فى وضع الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع العدل من شارع محمد أنور السادات، والبدء فى أعمال تطوير شارع شفيق غالى المتفرع من شارع الأهرام.

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