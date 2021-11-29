/663484/عمرو-درويش-ينعي-النائب-أحمد-زيدان-ابتسم-دائما-في-وجه-التحديات-فيديو

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراق زميلنا أحمد زيدان لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون، مضيفاً :" أحمد لم يكن مجرد زميل بل كان أخ وضديق تزاملنا سوية وكان حسن الخلق يبتسم دائما في وجه المخاطر والتحديات".

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وأضاف النائب عمرو درويش خلال كلمته بالجلسة العامة، كانت له مقولة شهيرة عندما يواجه أحد الصعوبات وهي:" سيبها على الله واللي فيها لله ما بتخسرش".

وتابع:" أحمد زيدان دائرته والبرلمان سيخلدون اسمه لفترة طويله لما قدمه من جهود ، حيث وفاته تركت العديد من الرسائل لا ينظر غليه إلى ذو عقل رشيد وقلب نابض".

النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الجامعات الأهلية

هذا ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، من حيث المبدأ على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

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واكتفى وكيل المجلس، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، على أن يتم الاستكمال في جلسة لاحقة. وبدأ المجلس في نظر 4 تقارير للجنة الشئون الاقتصادية بشأن اتفاقيات دولية. ووفقًا لتقرير لجنة التعليم بشأن قانون الجامعات الخاصة، تأتي أهمية التعديل، في ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

النواب يقر مبدئيًا تعديلات قانون الجامعات الأهلية

وأوضح التقرير، أن الحكومة رأت التقدم بمشروع القانون المعروض أمام البرلمان لتشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء العلمي في البرلمان عن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض والتي تتضمن مادتين بخلاف مادة النشر