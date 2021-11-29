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نجوم منتخب مصر يتألقون في الجلسة التصويرية الخاصة بكأس العرب «صور»

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أحمد مصطفى 0 تبليغ

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تألق لاعبو منتخب مصر في الجلسة التصويرية الخاصة لبطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وشهدت الجلسة التصويرية عدة لاعبين عللى رأسهم محمود حمدي "الونش" ومحمد الشناوي، لاعبين الأهلي والزمالك.

بالأضافة لظهور اللاعبين الجدد مصل محمد عبد المنعم وأحمد رفعت من فيوتشر، ومروان محمد وحسين فيصل من سموحة، وغيرهم من لاعبي الفراعنة الذين تم اختيارهم ضمن قائمة كأس العرب.

ويقع مع منتخب مصر في المجموعة كلاً من الجزائر والسودان ولبنان، وسيلتقي المنتخب المصري مع لبنان في اول مبارياته يوم الأربعاء القادم. 

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التدريب الأول للمنتخب الوطني استعداداً لـ لبنان بكأس العرب

أدى المنتخب الوطني أولى تدريباته في الدوحة بعد ظهر اليوم على الملعب المخصص لتدريباته وذلك استعدادا للقاء المنتخب اللبناني في الرابعة عصر الأربعاء المقبل، مع انطلاق مبارياته ضمن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب التي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل وتسبقها في الواحدة ظهرًا مباراة الجزائر والسودان ضمن المجموعة نفسها.

شارك في مران اليوم الـ 22 لاعبا وينتظر ان ينضم إليهم مساء اليوم احمد حجازي قادما من السعودية.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - إمام عاشور - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب4 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 6مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 5 مباريات، لم يسجل، صنع هدف

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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