التضامن تعلن موعد صرف معاشات ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأشار البنك إلى أن صرف المعاشات سيبدأ من يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من شهر ديسمبر، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
فيما يواصل بنك ناصر الاجتماعى صرف معاشات نوفمبر من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
جدير بالذكر، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أجاز لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تحصيل مستحقاتها لدى المؤمن عليه بالتقسيط.
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