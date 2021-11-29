«مكافحة كورونا» : مصر نجحت في عزل القادمين من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "النادى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "cbc"، أن مصر نجحت فى العزل الطبى الذى تطبقه على القادمين من جنوب إفريقيا أو الدول التى ظهر بها المتحور الجديد.
وتابع: "المعلومات عنه قليلة ولذلك سنعتمد على المعلومات التى تأتى من الدول التى ظهر فيها المتحور الجديد".
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