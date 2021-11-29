لميس الحديدى تعلن انتهاء التقدم لـ مسابقة الفرصة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه على قناة ON الفضائية، مساء أمس الأحد.

ولفتت لميس الحديدى إلى أن المسابقة شهدت تقدم عدد كبير من رواد الأعمال بالاستمارات وستكون منافسة قوية، مضيفة أن الجهات المنوط بها تقييم المشروعات المتقدمة فى المسابقة، هما جهاز تنمية المشروعات الشريك الأساسى فى المسابقة وشركة "دلتا إنسباير".

من جانبه، قال طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك جهدا كبيرا مبذولا لفحص الاستمارات المقدمة، قائلًا: "الشباب عندنا مبيناموش لفحص مشروعات مسابقة الفرصة فى كلمة أخيرة".

وأكد شاش أن المشاريع المقدمة فى مسابقة "الفرصة" مبدعة وملهمة وبها طاقة إيجابية، لافتا إلى أن مصر مصنفة على أنها الأكثر ابتكارًا فى المنطقة وأكثر دولة بها استثمارات ناشئة، قائلًا: "إمكانية النمو وتقديم حاجة جديدة من أهم المعايير لتقديم الشركات المشاركة فى المسابقة".

جدير بالذكر، أن برنامج "كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.