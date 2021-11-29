مساء dmc يوضح كل تفاصيل مبادرة «ادرس فى مصر».. فيديو

جدة - نرمين السيد - ولفت مساء dmc إلى أن هذه كانت ضمن مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2019، وتهدف إلى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين إلى الدراسة فى مصر عن طريق تقليل التنسيق 5% لهم.
وأشار إلى أن هناك ملوكا ورؤساء وسفراء ووزراء درسوا فى مصر وتخرجوا على أيدى أساتذة مصريين، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ترعى هذه المبادرة الآن.
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