تاج الدين يوضح تفاصيل تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بـ لقاح كورونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن تطعيم الأطفال بدأ بتطعيم طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما، وفئات من طلاب الثانوية العامة، بـ لقاح فايزر كنوع من الحماية لتلك الفئات.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة أون الفضائية. ولفت تاج الدين إلى أن سبب صدور قرار تطعيم الفئة العمرية ما بين 12 - 15 عاما، يعود لوجود إجازة عالمية لاستخدام اللقاحات لهذه الأعمار، بالإضافة إلى أن مصر باتت لديها كمية كبيرة جدا من مختلف اللقاحات "ما أعطانا نوعا من الاطمئنان من جهة الوفرة لتسريع استكمال تطعيم الفئات العمرية المختلفة". ولفت مستشار رئيس الجمهورية إلى أن وفرة اللقاحات لدى مصر دفعت للتوسع فى منح الجرعة الثالثة المعززة للفئات المعرضة لأعراض أكثر خطورة من تداعيات الإصابة بـ فيروس كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس إلى أن الجرعة التعزيزية ستكون بنفس الترتيب والتدريج مع الوضع فى الاعتبار أننا لا زلنا نكمل تطعيم بقية فئات المجتمع، مؤكدا أن الدولة لا تتدخر جهداً فى تطوير جميع أنواع اللقاحات لكل المواطنين وهى موجودة بوفرة ومجانية للجميع، موضحا اللقاحات التى سوف تستخدم لتطعيم تلك الفئة ستكون " سينوفاك " المصنع فى مصر بالإضافة لجرعات لقاح فايزر.

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