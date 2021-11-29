الإحصاء لـ مساء dmc: كل 14 ثانية يولد طفل فى مصر.. فيديو

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط معدل الإنجاب شهد تحسنا نسبيا خلال عام 2020، ولكنه تحسن طفيف لا يرقى لمتطلعات الدولة.





جاء ذلك، خلال حواره لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، مساء أمس الأحد.

ولفت شرف الدين إلى أن الدولة تريد ربط معدل النمو الاقتصادى مع النمو السكانى، بحيث يكون هناك تناسب بينهم ليشعر المواطن بتحسن المعيشة، مشيرا إلى أن عدد مواليد مصر يزيد كل عام نحو 2.2 مليون طفل، وفقاً لإحصائية عام 2020 .

وأشار إلى أن آخر بحث أجرى بشأن معدلات الإنجاب تبين أنه كل 14 ثانية يولد طفل فى مصر، أى 6 آلاف طفل شهريًا، لافتا إلى أن معدلات الأمية بمصر بدأت فى التراجع لما دون 20%، بعدما كانت قريبة من الـ30%.