جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة سالى رضوان، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ الذكاء الاصطناعى، أن مصر بذلت قصارى جهدها فى مشروع التحول الرقمى خلال 5 سنوات، لافتة إلى أن الهدف من استراتيجية الذكاء الاصطناعى هو استفادة الدولة المصرية والمواطنين منها تقنيا.





جاء ذلك، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سى بى سى" مساء أمس الأحد. وقالت سالى رضوان، إن الذكاء الاصطناعى يعتمد على البيانات، ووجود بنية تحتية قوية، ووجود تحول رقمى قوى فى الدولة حتى نستطيع بناء فوقها تطبيعات الذكاء الاصطناعى. واضافت: "الدولة المصرية تسعى لإدخال الذكاء الاصطناعى فى القطاعات التنموية، مثل: الزراعة، والصناعة، والصحة، والمدن الذكية، مما ينعكس على مصر وتتقدم فى التصنيف والترتيب بين الدول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشارة وزير الاتصالات تكشف مزايا الذكاء الاصطناعى.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.