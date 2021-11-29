حكم قول المسلم لأخيه «حرما» بعد الانتهاء من الصلاة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، فى فتوى لها على موقعها الإلكترونى: "قول "حرمًا" بعد الصلاة هو من باب الدعاء، ودعاء المصلِّين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء مشروع، ولا يجوز إنكاره شرعًا، لأن الدعاء مشروع بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكد فى المشروعية وأشدُّ فى الاستحباب".
وأضافت: "فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول، وبذلك جرت سُنّةُ المسلمين سلفًا وخلفًا، وإنكارُ ذلك أو تبديعُ فاعله ضربٌ من التشدد والتنطع الذى لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم".
وتابعت الإفتاء: "هذا من مُستحسَن الدعاء، وهو فى معنى الدعاء بالقبول؛ لأن الصلاة فى الحرم مظنة القبول وفيها مضاعفة الثواب مائة ألف مرة، وفيه إظهار الشوق إلى حرم الله ومقدساته، وفى الدعاء بـ"جمعًا" امتثالٌ لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" متفق عليه.
وبناءً على ذلك، فدعاء المصلين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء مشروع، ولا يجوز إنكاره شرعًا، لأن الدعاء مشروع بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكد مشروعيةً وأشدُّ استحبابًا، فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول، وبذلك جرت سُنّةُ المسلمين سلفًا وخلفًا، وإنكارُ ذلك أو تبديعُ فاعله ضربٌ من التشدد والتنطع.
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