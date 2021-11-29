الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم فى المحافظات : عظمى القاهرة 32

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية ، وطقس مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.





ويشهد طقس الاثنين شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 العظمى والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20 ، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 16.

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