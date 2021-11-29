مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين مباريات هامةـ ومن أبرزها مواجهة أوساسونا ضد إلتشي فى الدوري الإسبانى، فضلا عن جوزتبه ضد فنربخشة فى الدورى التركى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مباراة أوساسونا ضد إلتشي في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

اقلم مباراة جوزتبه ضد فناربخشة في تمام الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

تقام مباراة إستوريل برايا ضد سانتا كلارا في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

حقق ريال مدريد الفوز على ضيفه إشبيلية بنتيجة 2/1 على ملعب "سنتياجو برنابيو"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الليجا الاسبانية.

وقدم ريال مدريد لقاء قوي على ملعبه وبين جماهيره بعدما تم تجديده مؤخراً، وأستطاع أن يحسم المباراة لصالحة بعدما حاول من خلال فرص كثيرة لينجح في الأخير أن يحسم اللقاء لصالحة.

وأفتتح الأهداف رافا مير لإشبيلية في الدقيقة 12 من المباراة، ثم رد ريال مدريد بهدف التعادل عن طريق النجم كريم بنزيما بالدقيقة 32، وكانت أن تنتهي المباراة بالتعادل قبل أن يحرز اللاعب الشاب فينسيوس جونيور هدف قاتل للنادي الملكي بتصويبة صاروخية في الدقيقة 87.

وبذلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 33 منفردا بالمركز الأول بجدول الترتيب، بينما ظل فريق إشبلية عند لنقطة رقم 28 بالمركز الرابع.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

لونين، لويس لوبيز، فاييخو، ناتشو، مارسيلو، فالفيردي، يوفيتش، لوكاس فاسكيز، إيسكو، ماريانو، كامافينجا، إسماعيل بلانكو.