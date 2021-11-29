/663487/تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-فى-الدوري-الممتاز

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على فيوتشر إف سي، يوم 21 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة 5:30 .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الأهلي اختتم مبارياته قبل فترة التوقف الدولي، بالفوز على سموحة الخميس الماضي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة في أول 6 مباريات، محققًا 18 نقطة، بعد الفوز على الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة.

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.