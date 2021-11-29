مكتب التمثيل العمالى بالسعودية: تمديد الإقامات آليا دون مقابل

جدة - نرمين السيد - تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلاً من مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية فى جدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.





أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بجدة، كشف عن إصدار توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة وصلاحية تأشيرات الزيارة آليًا من دون رسوم أو مقابل مالى إلى 31 يناير 2022. وأشار الملحق العمالى وليد عبدالرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، إلى أن المديرية العامة للجوازات بدأت بتمديد صلاحية الإقامات وتاشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالى، منوهًا إلى أن هذا التمديد الذى أصدره وزير المالية، فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية كوفيد-19، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، تسهم فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية. وقال عبدالرزاق: إن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة فى الخارج.

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