أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، ويستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

القاهرة

يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

القاهرة

يتوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف صباحًا إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، لرئاسة فعاليات الاجتماع الدورى لمجلس حكماء المسلمين.

كفر الشيخ

يفتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوى مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ثم يفتتح 12 مركزا فى مدن المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، ومن المقرر أن يتم افتتاح مراكز التطوير عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث يتم عرض المشروعات التى تتم على أرض الواقع فى 15 قرية بمدينة مطوبس ضمن مشروع "حياة كريمة" ومراحل التنفيذ بها.

برشلونة

يشارك وزير الخارجية⁧‫ سامح شكرى‬⁩ فى أعمال المنتدى الإقليمى السادس للاتحاد من أجل المتوسط، الذى يُعقد فى برشلونة بإسبانيا.

برشلونة

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى المنتدى الإقليمى السادس لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية.

القاهرة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضى العربية المُحتلة"، حضوريًا، الفعالية السنوية بمناسبة "اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى" الذى أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة فى قرارها رقم 40/32 ب لسنة 1977، والقرارات اللاحقة التى اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

فيينا

تبدأ أعمال الجمعية العامة الـ 19 لـ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، تحت شعار بناء مستقبل أفضل، وتستمر لمدة 4 أيام حضوريًا وافتراضيًا معًا.

الرياض

تستضيف السعودية، ولمدة يومين، المنتدى الحكومى الثالث؛ لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص فى الشرق الأوسط 2021، بعنوان "التنسيق الوطنى والدولى بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص فى ظل جائحة كورونا"، ويُعقد افتراضيًا، بمشاركة رؤساء اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية وممثلين دوليين.

داكار

ينطلق المؤتمر الوزارى الثامن لمنتدى التعاون الصينى - الإفريقى "فوكاك"، تحت عنوان "تعميق الشراكة بين الصين وإفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مجتمع صينى - إفريقى ذى مستقبل مشترك فى عصر جديد"، وذلك فى العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة الرئيس الصينى شى جين بينج الذى سوف يلقى كلمته فى افتتاح المؤتمر عبر دائرة الفيديو.

موسكو

تبدأ الجولة السابعة من المحادثات المعنية باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة "أو ما يعرف بـ"البرنامج النووى الإيرانى"، بعد أن تم تعليقها فى يونيو الماضى بسبب الانتخابات الإيرانية وتشكيل حكومتها الجديدة.

واشنطن

يبدأ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن جولة إلى لاتفيا والسويد، وتستمر حتى الخميس المقبل، للمشاركة فى اجتماعات أمنية ولتأكيد الشراكة القوية والعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة.

ستوكهولم

يجرى البرلمان السويدى تصويتا جديدا لتحديد مصير رئيسة الوزراء المستقيلة ماجدالينا أندرسون زعيمة الحزب الديمقراطى الاشتراكى، وما إذا كان يتعين أن تظل أول رئيسة للوزراء فى السويد أم لا، وذلك بعد انتهاء التصويت الأول بالفشل.

جنيف

تعقد جمعية الصحة العالمية جلسة خاصة "دورة استثنائية"، وذلك للنظر فى الحاجة إلى وضع اتفاق دولى يضمن الاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الوبائية المستقبلية والوقاية منها والاستجابة لها، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

لندن

يعقد وزراء الصحة بدول مجموعة الدول الصناعية السبع G7 اجتماعًا طارئًا، برئاسة بريطانيا، لمناقشة تطورات سلالة "أوميكرون" الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

واشنطن

تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود على السفر إليها من مواطنى جنوب إفريقيا وسبع دول إفريقية أخرى هى "بوتسوانا وزيمبابوى وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وموزمبيق ومالاوى"، فى إطار جهود الحد من انتشار المتحور "أوميكرون" الفيروسى من كورونا.

أبو ظبى

تبدأ الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وزيمبابوى وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، فى إطار جهود الحد من انتشار المتحور "أوميكرون" الفيروسى من كورونا.

الرباط

تبدأ السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين فى اتجاه المغرب لمدة أسبوعين، وذلك من جراء التفشى السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" خاصة فى أوروبا وإفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التى حققها المغرب فى مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين.

جاكرتا

تبدأ إندونيسيا حظر استقبال رحلات الوصول القادمة من ثمانية دول إفريقية هى "جنوب إفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وزيمبابوى وليسوتو وموزمبيق وإسواتينى ونيجيريا"، للحد من انتشار متحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون".

برازيليا

تبدأ السلطات البرازيلية إغلاق حدودها الجوية أمام المسافرين الوافدين من ست دول واقعة فى جنوب إفريقيا هى "جنوب إفريقيا وبوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوى"، على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" فى تلك الدول.

نيقوسيا

تبدأ السلطات القبرصية إجراء الفحص الطبى الخاص بفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 11 عامًا.

بودابست

تجرى المجر محادثات مع الشركاء الروس بشأن استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا.

سنغافورة

يجرى رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب أول زيارة رسمية له إلى سنغافورة؛ حيث سيشهد مع نظيره السنغافورى لى هسين لونج، إطلاق ممر السفر المحصن البرى الذى يربط بين البلدين وذلك لمن حصل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

فيينا

تعقد الحكومة النمساوية اجتماعًا، برئاسة المستشار الفيدرالى ألكسندر شالينبرج، لبحث خطة فتح البلاد لمن حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد انتهاء فترة الإغلاق التى من المقرر أن تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

القاهرة

تقدم فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفنى للمسرح احتفالية بعنوان "يقول لكم"، بقاعة صلاح عبد الصبور إحدى قاعات مسرح الطليعة بالعتبة، ضمن برنامج احتفال وزارة الثقافة بالذكرى الأربعين لرحيل الكاتب والشاعر الكبير صلاح عبد الصبور.

زيورخ

ينظم الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قرعة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 بمدينة زيورخ السويسرية.