سعفان يفتتح ملتقى توظيف يوفر 8 آلاف فرصة عمل بالشرقية.. غدا

جدة - نرمين السيد - يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، غدًا الثلاثاء، ملتقى توظيف بمعاهد العبور، يوفر 8207 فرصة عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها 41 شركة قطاع بالمحافظة، من شركات العاشر من رمضان وبلبيس، بمرتبات مجزية.





وقال سعفان، فى بيان له اليوم الإثنين، إن ذلك يأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب. وأكد أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة، الذى يحتاج إلى تكاتف وتعاون جميع الجهات للتصدى لأزمة البطالة التى بدأت معدلاتها فى الانخفاض لتصل إلى 7.3% فى الربع الثانى من العام الحالى، قياسًا على 7,4% بالربع السابق له، مشيرًا إلى أنه فى سبيل ذلك تهتم الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابى ونتائج ملموسة فى عملية التشغيل. كما يفتتح وزير القوى العاملة ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوعية العمال فى المنشآت كثيفة العمالة بأهمية ومفهوم السلامة فى بيئة العمل وإرساء مبادئها كأسلوب حياة. ودعا سعفان شباب الخريجين للدخول فى العمل بالقطاع الخاص على الفرص المتوفرة واختيار المناسب منها، مؤكدا أن الخطوة الأولى هى المهمة الأصعب حتى يكتسبوا خبرات، فضلاً عن زيادة فرص التواصل مع العديد من المنشآت حتى يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم.

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