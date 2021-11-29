/663491/ارتفاع-درجات-الحرارة-الاثنين-والقاهرة-33

حالة الطقس اليوم، الآلاف من المصريين يسعون إلى معرفة درجات الحرارة اليوم فى المحافظات، وهو ما نشير إليه فى السطور التالية.

دوت الخليج

تعرف على طقس الاثنين

وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا إلى وجود طقس مائل للبرودة النسبية، وحذرت أيضًا من وجود شبورة مائية صباح اليوم الاثنين.

ونشير فى السطور التالية إلى درجات الحرارة فى المحافظات، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 33 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 33 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 33 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 31 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 العظمى 29 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 31 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 31 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 35 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 العظمى 30 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 30 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 34