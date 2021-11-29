/663492/استقرار-أسعار-الخضروات-والفواكة-فى-المجمعات-الاستهلاكية

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق المحلية، محل اهتمام الكثير من المواطنين فى المحافظات المختلفة، إذ تسعى كل أسرة لمعرفة ذلك.

ورصد موقع دوت الخليج، اليوم الاثنين، أسعار الفاكهة والخضروات المباعة للمواطنين، وهو ما نشيرإليه فى السطور التالية. وإليكم أسعار عدد من الخضروات والفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية والتى تباع للمواطنين. أسعار الخضروات والفواكة ‎-البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه ‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات. ‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات. ‎‏‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه. ‎‏- ‎البسلة 9.5 جنيه. الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه. - الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه. ‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه ‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه ‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها. ‎‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيه. ‎- الجوافة 9 جنيهات. ‎- بلح بارحى 34 جنيها ‎- البسلة 9.5 جنيه.

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