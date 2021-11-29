/663489/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-ضد-المقاولون-العرب-فى-الدوري-المصري

يحل الزمالك ضيفًا على المقاولون العرب، يوم 21 ديسمبر المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ولبتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:00.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان الزمالك قد تختتم مبارياته قبل التوقف بالفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري العام.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث برصيد 13 نقطة، متخلفًا خلف الأهلي المتصدر بـ5 نقاط.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وجاء هدف الفريق عن طريق مصطفى فتحي.

ونجحت دفاعات الزمالك من الحفاظ على شباك فريقه طوال احداث المباراة، بعد هجوممات قوية ومتتالية من فريق سيراميكا، لمحاولة تسجيل هدف التعادل في المباراة.

تصريحات باتريس كارتيرون

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الفريق بدأ يستعيد جزء من الثقة المفقودة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وكان هناك إصرار على الفوز".

وأضاف كارتيرون أن الفريق كان يسعى لتسجيل هدف ثاني ولكن لم ينجح في ذلك رغم الفرص التي سنحت للزمالك على مدار الشوطين، موضحا أنه يعتمد على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة كافية.

وأكد المدير الفني للزمالك أنه يحرص على تجهيز جميع اللاعبين للمشاركة في أي وقت، وأضاف أن أحمد فتوح لعب جناح أيسر وشارك فيها من قبل كما أن إسلام جابر وعبد الله جمعة يلعبان في أكثر من مركز، مضيفا أنه في حالة الخسارة سيتعرض للانتقادات، وفي حالة الفوز الجميع سيشيد به، وأضاف أن جوارديولا المدير الفني للسيتي يلعب بدون مهاجم ولا يتعرض للانتقادات.

وأضاف أن الفريق سيحصل على راحة الفترة المقبلة لمدة أسبوع قبل استئناف التدريبات لمباراتي الدوري في ديسمبر، خاصة وان جدول الدوري غريب.