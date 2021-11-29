الصحة: دعم مصر بـ30 سيارة مخصصة لنقل اللقاحات

جدة - نرمين السيد - استقبل القائم بعمل وزير الصحة والسكان، مدير عام إحدى الشركات اليابانية للسيارات بمصر؛ لبحث تعزيز سبل التعاون فى القطاع الصحى، وذلك مساء أمس الأحد، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.





وتقدم الوزير بالشكر للحكومة اليابانية لدعمها مصر بـ 10 سيارات مجهزة لنقل لقاحات فيروس كورونا، وذلك بقيمة 3,2 مليون دولار، حيث ستساهم تلك السيارات فى نقل وتوزيع اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية. وأكد الوزير أهمية توريد تلك السيارات المجهزة لنقل اللقاحات، وذلك لدورها الكبير فى تيسير عملية نقل اللقاحات، حيث إن تلك السيارات مجهزة على أعلى مستوى بكافة إمكانيات التبريد، ورباعية الدفع تمكنها من السفر مسافات طويلة، ومؤهلة لنقل مختلف أنواع اللقاحات وليست لقاحات كورونا فقط. وأشار خلال الاجتماع إلى أنه تم الاتفاق على دعم مصر بـ5 سيارات إضافية لنقل اللقاحات من خلال التحالف الدولى للأمصال واللقاحات "GAVI" عن طريق آلية "كوفاكس"، حيث من المتوقع أن تصل مصر خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك ضمن دعم الدول فى منظومة تلقى لقاحات فيروس كورونا فى إطار التصدى للجائحة. وخلال الاجتماع أعرب الجانب اليابانى عن استعداده لتقديم 15 سيارة إضافية مجهزة لنقل اللقاحات، لدعم القطاع الصحى فى مصر، مؤكدين حرصهم على تقديم كافة سبل الدعم لمصر خلال التصدى للجائحة، ومواصلة خطط والتعاون المستقبلى.

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