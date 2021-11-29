«فنيات إدارة جلسة التغذية الراجعة» ورشة عمل بآثار عين شمس

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الآثار بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "فنيات إدارة جلسة التغذية الراجعة Feedback session management"، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأ. د. ممدوح الدماطى القائم بعمل عميد كلية الآثار، وبالتعاون مع أ.د. منى عبد العال المدير التنفيذى لإدارة تطوير التعليم بالجامعة.





وقال أ.د. حسام طنطاوى وكيل كلية الآثار لشؤون التعليم والطلاب بأن هذه الورشة عقدتها وكالة شؤون التعليم والطلاب بتقنية الفيديو كونفرانس"video confranc" عبر تطبيق" Zoom زووم" يوم الأحد 28 نوفمبر 2021 الساعة 6 مساء، وأنها تأتى فى أعقاب الانتهاء من اختبارات منتصف الفصل الدراسى بالكلية وتصحيحها، وانها تستهدف السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والمنتدبين من الخارج.

وأضافت د. غادة فايد بأن هذه الورشة تمت بالتنسيق الكامل بين وحدة القياس والتقويم بالكلية والوحدة المركزية للقياس والتقويم بالجامعة التابعة لإدارة تطوير التعليم ضمن خطة تدريب السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أعمال ومراحل القياس والتقويم ومنها التغذية الراجعة للطلاب، وتهدف إلى الوقوف على المستجدات المتعلقة بفنيات إدارة جلسة التغذية الراجعة ليستعين بها القائمين بالتدريس ومعاونيهم عند إعلان نتيجة الاختبارات وإعلام الطلاب بعناصر الإجابة النموذجية للاختبار، وتعريفهم بالاخطاء الواردة فى الاجابات للتعلم منها.

وتناولت د. ريهام عطية مدرس علم النفس التربوى ومدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم بالجامعة فى الورشة التدريبية مفهوم وعناصر عملية التغذية الراجعة، وكيفية إدارة جلسة تغذية راجعة فعالة لتعزيز تعلم الطلاب وتنمية اتجاهات إيجابية نحو العملية التعليمية بشكل عام وتخصص الاثار الدقيق بشكل خاص.