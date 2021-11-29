الرى: إزالة ٢١ ألف حالة تعدى في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- حملة موسعة لإزالة ١٠٩ أقفاص سمكية مخالفة بفرع رشيد لتأثيراتها البيئية السلبية

- تأهيل ترع بأطوال ٣٣٨٨ كيلومتر والعمل فى ترع بأطوال ٤٥١٩ كيلومتر

فى اطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى .. صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٢١ ألف حالة تعدى بمساحة تتجاوز ٣.٧٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأضاف سيادته أنه تم يوم الاحد الموافق ٢٨ نوفمبر الجارى إزالة عدد (٤٦) من الأقفاص السمكية المخالفة بمساحة (٢٤٨٠) متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ ، وإزالة عدد (٦٣) قفص مخالف بمساحة (٣٤٠٠) متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة ، نظرا لتأثيراتها البيئية السلبية.

وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة الوزارة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، حيث تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٣٨٨ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٥١٩ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٩١٧ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ٩٨٢٤ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٣ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.