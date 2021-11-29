محافظ الفيوم يشهد حفلا فنيا ببحيرة قارون لتشجيع السياحة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد مساء أمس الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، الحفل الفنى لمهرجان الصعيد، ضمن مهرجان الصعيد الفنى، على شاطئ بحيرة قارون، بحضور عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجماهير الحفل.





بدأ الحفل بعدد من الفقرات الفنية والشعبية، ثم احيا الحفل الفنان على الحجار بعدد من الأغانى المتميزة. وعلى هامش الحفل الفنى تابع محافظ الفيوم ومرافقوه معرض الحرف اليدوية والتراثية والذى نظمته هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة. ويأتى مهرجان الصعيد الفنى لتشجيع السياحة ودعمها بمحافظات الصعيد، إذ بدأ بحفل فنى بالأقصر ويستمر حتى يوم 3 ديسمبر بتنظيم حفلات بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط.

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