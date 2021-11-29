مدبولى: دعم غير مسبوق من الرئيس السيسى للمرأة

جدة - نرمين السيد - وفى بداية اللقاء، هنأ رئيس الوزراء الدكتورة سيما بحوث على منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قائلاً "نفخر بوجودك كقامة عربية على رأس هذه المؤسسة الأممية"، معربًا عن ثقته فيما ستقدمه من إضافات قيمة لهذه المؤسسة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتعاون المتميز مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى القضايا المتعلقة بتمكين المرأة على مختلف المستويات، لافتًا إلى الدعم غير المسبوق من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمرأة المصرية، والذى انعكس فيما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات، بما فى ذلك التعديلات الدستورية لزيادة تمثيل المرأة فى البرلمان والذى وصل إلى 25% من مقاعد مجلس النواب، فضلاً عن بلوغ نسبة تمثيلها فى الحكومة أيضاً 25%، وتعيينها فى مناصب: المحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، ومساعديهم، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية التاريخى بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، فضلا عن زيادة نسب التحاق الفتيات بالتعليم الجامعى.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى، سلط رئيس الوزراء الضوء على البرامج والمبادرات التى أطلقتها الدولة لتمكين المرأة اقتصاديا، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا كالمرأة المطلقة، والأرملة، والمرأة المعيلة، وتوفير سبل الدعم لمساعدتها على إقامة المشروعات، وسهولة حصولها على التمويل الائتمانى، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تتضمن برامج كثيرة تستهدف تمكين المرأة فى الريف.

واستعرض مدبولى ملامح المبادرة الرئاسية الجديدة المزمع إطلاقها الشهر القادم لـ "تنمية الأسرة المصرية"، والتى تستهدف بعض محاورها تنمية المرأة الريفية والحضرية على حدٍ سواء، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها فى المجتمع، وزيادة مشاركتها فى سوق العمل.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية وإجرائية للحد من العنف ضد المرأة، بما فى ذلك تشديد العقوبات على جريمة التحرش، وقضايا العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات، وغيرها.

من جانبها، تقدمت الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالشكر لمصر على ما حققته فى مجال تمكين المرأة، قائلة إن ملف المرأة فى مصر مُشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له، متقدمةً بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه المستمر للمرأة وجهوده فى تمكينها على كافة الأصعدة، لافتة إلى أن الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر فى هذا الملف كٌللت أيضاً بفوزها بعضوية المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة.

كما نوهت إلى اعتماد المجلس التنفيذى مؤخراً للخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة والتى تقوم على عدد من المحاور وهى: التمكين السياسى، والاقتصادى للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها، ومساهمة المرأة فى أعمال الإغاثة والأمن والسلام، ودور المرأة فى أوقات الكوارث، مثمنةً فى هذا الشأن الدور المتميز لمصر فى هذه المجالات.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، جهود تمكين المرأة المصرية ضمن استراتيجية 2030، والتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التى ركزت على تمكين المرأة، والتى تضمنت مبادرة "صحة المرأة"، والتوسع فى إنشاء الحضانات ومراكز الرعاية الخاصة بالأطفال لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة فى مجالس الإدارات بالبنوك وغيرها.

وأشارت إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على المشاركة سنوياً فى الاحتفال بيوم المرأة تكريمًا وتقديرًا للمرأة المصرية، مضيفة أنه يتم العمل حاليًا على توفير مليون فرصة عمل للمرأة من خلال عدد من المشروعات الصغيرة، وتوفير التدريب والتأهيل لها من خلال المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والأكاديمية الوطنية للتدريب.

من ناحيتها، ثمنت المسؤولة الأممية جهود الحكومة المصرية فى تمكين المرأة على كل الأصعدة، مؤكدة ضرورة مشاركة التجربة المصرية إقليميًا ودوليًا، حتى تستفيد الدول من هذه الممارسات المتميزة.