وزير الرى: إزالة 21 ألف حالة تعد على نهر النيل حتى اليوم (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من 21 ألف حالة تعد بمساحة تتجاوز 3.70 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.





وأضاف عبد العاطى أنه تم يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر الجارى إزالة 46 من الأقفاص السمكية المخالفة بمساحة 2480 متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، وإزالة 63 قفصا مخالفا بمساحة 3400 متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، نظرا لتأثيراتها البيئية السلبية. وتواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، إذ تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3388 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4518 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 1917 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 9824 كيلومتر، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومتر، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 33 كيلومتر، وجار العمل فى باقى الاطوال.

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