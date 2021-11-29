وزير الزراعة يبحث مع اتحاد النحالين سبل النهوض بصناعة عسل النحل

جدة - نرمين السيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا، اليوم الإثنين، مع بعض أعضاء اتحاد النحالين ومنتجى عسل النحل بحضور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبحث معهم كيفية النهوض بصناعة عسل النحل وحل مشاكل النحالين.





وأكد القصير خلال الاجتماع اهتمام الدولة بالنهوض بصناعة عسل النحل بكل عناصرها للحفاظ على ريادة مصر فى إنتاج العسل مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين وأيضا الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجال إنشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر فى هذا المجال.



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وأضاف وزير الزراعة أن النهوض بصناعة عسل النحل له فوائد كثيرة صحية واقتصادية وبيئية وأيضا توفير فرص عمل، ‏بالإضافة إلى فتح آفاق كبيرة أمام صادرات مصر من العسل لجلب العملة الصعبة.

واستعرض محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إمكانيات الوادى فى مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية اللازمة لتربية النحل وايضا التسهيلات وحزمة الحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى الوادى الجديد للاسراع بعجلة التنمية هناك.

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ودعا الزملوط منتجى عسل النحل إلى زيارة الوادى والتعرف على إمكانيات المحافظة فى هذا المجال واتخاذ خطوات عملية على أرض الواقع بالتعاون مع وزارة الزراعة ‏للبدء فى إنشاء المناحل، مشيرا إلى أن الظروف البيئية فى المحافظة تسهم فى إنتاج أجود أنواع العسل للسوق المحلى والتصدير.



‏وأشاد اتحاد النحالين ومنتجى عسل النحل بلقاء وزير الزراعة واهتمامه بالنهوض بالصناعة وإزالة كل العقبات أمام منتجى العسل وحل مشاكلهم بالإضافة إلى الخروج بالمناحل من الوادى الضيق فى الدلتا إلى الوادى الجديد والواحات ومطروح حيث المساحات الشاسعة.

‏جدير بالذكر قطاع تربية النحل يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة كما تملك مصر حوالى 2 مليون خلية نحل تنتج حوالى 20 الف طن عسل للسوق المحلى وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها اوروبا وأمريكا.