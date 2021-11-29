وزيرة البيئة تستعرض تقريرا حول أنشطة مشروع «الفيوم أفضل بدون بلاستيك»

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول أنشطة مشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك"، والذى تم إطلاقه بمحافظة الفيوم كونها تعانى من الاستخدام المفرط لأكياس البلاستيك، فكان من الضرورى تنفيذ مشروعات ومبادرات محلية بالمحافظة للحد من أضرار التلوث البلاستيكى، وممول من مرفق البيئة العالمية، وبرنامج المنح الصغيرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.





ويسعى المشروع الى التوعية بالحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، من خلال إطلاق حملات توعية بأضرار ومخاطر استخدام البلاستيك على البيئة والصحة.. كما يقود بمبادرات تهدف لإيجاد بدائل مناسبة سواء أكياس الورقية او القماش، إذ يتم التطبيق على سلاسل السوبر ماركت والصيدليات الكبرى كنقطة انطلاق لنشر المبادرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة بدأت فى السنوات القليلة الماضية بإتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام.. إذ بدأت المرحلة الأولى من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للحد من استخدامه، وقد تم خلالها إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك فى مصر، وانتهت الدراسة إلى 4 بدائل رئيسية لتلك الأكياس، وهى الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة، مشيرة إلى استمرار إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعى وإيجاد مشاركة مجتمعية، ودعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدنى والشباب فى مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات يتضمن مادة تنظم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، والعمل على إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، وطرح البدائل المتاحة والمقترحة التى يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وأيضًا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.

ويعمل المشروع على نشر العديد من رسائل التوعية فى سبيل توجيه الفئات المستهدفة لتعديل بعض السلوكيات و الممارسات السلبية التى تؤدى الى انتشار مخلفات البلاستيك، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية تشمل الندوات والمسابقات وحملات التوعية.. إذ قام المشروع بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية استهدفت الطلبة والمعلمين بعدد من المدرارس بمحافظة الفيوم، بالتعاون مديرية التربية والتعليم بالفيوم، شملت مدارس ،جامعة عين شمس الثانوية للبنات، والمدرسة الفنية الثانوية الجديدة للبنات، وتضمنت الندوات التعريف بمشكلة التلوث البلاستيكى و مخاطرها واضرارها على صحة الفرد والمجتمع والبيئة، وكيفية التصدى لهذه المشكلة، وضرورة التوجه لايجاد للبدائل وانواع تلك البدائل.

وقام المشروع بتنفيذ حملات توعوية بالمجلس القومى للمرأة بالفيوم، استهدفت قيادات المجلس، و45 من الرائدات الريفيات من العديد من القرى، واستهدفت التوعية بمخاطر البلاستيك أحادى الاستخدام، واستعراض البدائل المتاحة للحفاظ على الصحة والبيئة، والأماكن التى يتم دعمها بالبدائل من قبل المشروع.

كما قام المشروع بتنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية للتعريف بالمشروع واهدافة وتشجيع المشاركة المجتمعية فى تحقيقها وتشمل تنفيذ عدد من اللقاءات بعدد من الكليات بجامعة الفيوم، تم خلالها تقديم عرض تعريفى بالمشروع،والمشكلات التى يتصدى لها، وأهدافه وأنشطته، و تحفيز الطلاب للمشاركة فى أنشطة المشروع، كما يقوم المشروع بتنظيم مسابقتين لطلاب جامعة الفيوم، مسابقة فنية وأخرى تطبيقية تحت شعار "الفيوم بدون بلاستيك" تعتمد على خلق تفاعل بين قضية التلوث البلاستيكى وطلاب الجامعة، ويتم خلال تلك اللقاءات دعوة وتحفيز الطلبة والطالبات للمشاركة بتلك المسابقات، كما تم دعوة وتشجيع الطلبة للمشاركة فى حملات التوعية والتخلص من البلاستيك بالمحميات الطبيعية، وحملات التوعية بمحلات السوبر ماركت والقطاعات الأخرى، وأيضًا تحفيزهم لاستبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة فى التسوق بأخرى أكثر استدامة حيث تم توزيع شنط تسوق من القماش غير المنسوج عليهم.

وينفذ المشروع حملات توعية للمواطنين داخل محلات سلاسل السوبر ماركت الكبرى، والتى سبق للمشروع وان عقد اتفاقا معهم لتنفيذ مبادرة "تسوق بدون بلاستيك" بتلك المحلات.. إذ تم مقابلة 450 أسرة خلال تنفيذ الحملات المذكورة، وجار استكمال باقى المستهدف طبقا للخطة. وأيضًا تنفيذ حملة توعية بنادى محافظة الفيوم لتوعية أعضاء النادى وأسرهم بأضرار ومخاطر البلاستيك أحادى الاستخدام، ومدى توافر البدائل التى يمكن استخدامها فى سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال والكبار من أضرار التلوث البلاستيكى.. كما تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والنظافة بالمحميات الطبيعية بالفيوم، حيث تم تنظيم عدد من الزيارات للمحميات لعدد من طلبة وطالبات الجامعات والمدارس، وتم توزيع أكياس بدائل البلاستيك عليهم وتنفيذ حملات نظافة لتنظيف المواقع الهامة بالمحمية من مخلفات البلاستيك.

كما قام المشروع بتنفيذ حملة توعية بقرية تونس استهدفت اهالى القرية واصحاب البازارات ، للتعريف بمخاطر وأضرار التلوث البلاستيكى، وشرح فكرة بدائل البلاستك وعرض نموذج للشنطة البديلة لأكياس البلاستيك، مع رسائل توعية محددة خاصة بمشكلة البلاستيك. وقد لاقت الحملة تفاعلاً واستحسانًا من المواطنين بالقرية بشكل كبير وأيضًا تم إطلاق مبادرة "تونس افضل بدون مخلفات بلاستيك"، بمشاركة المتطوعين من طلبة جامعة الفيوم، وجمعية الخزافين بتونس.. وتعد قرية تونس أشهر قرى محافظة الفيوم وأكثرها جذبا من الناحية السياحية والبيئية ، وتشتهر بالحرف اليدوية، ما جعلها مزارًا هامًا لإنتاج وبيع الخزف، كما قام المشروع بتوقيع بروتوكول تعاون بين المشروع وجمعيتى (خزافين تونى - بيتاح) يتم من خلاله دعم البازارات ومدرسة الفخار بشنط بديلة للبلاستيك لتسويق انتاجهم من الخزف، ويعد بمثابة انطلاقة تخلص تونس من البلاستيك أحادى الاستخدام.

ويقوم المشروع بتنفيذ مجموعة من ورش العمل والتدريبات لشباب الخريجين ورواد الأعمال على العمل فى مجال الاستفادة من المخلفات البلاستيكية، بما يشمل آليات جمع و فرز المخلفات البلاستيكية، وعمليات تحويلها فيزيائيا أو كيميائيا، وإعادة استخدامها، وتدويرها.