القوى العاملة: استخراج 525 شهادة قياس مستوى مهارة .. وتعيين...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 29 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 14 عاملا غير منتظم ، و 3890 جنيها رعاية صحية لـ 19 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 79 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 463 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 21 شاباً من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1865 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 525 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 7 محاضر للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية ، كما تلقت 40 شكوى عمالية ، تم بحثها بالكامل ، وعقد ندوتين توعية للعمال .

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 95 منشأة ، وأسفر عن تحرير 21 محضراً للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .