/663495/اليوم-حفل-الكرة-الذهبية-البالون-دور-لأفضل-لاعب-في-العالم

تقام اليوم الإثنين حفل توزيع الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة ، عن هوية الفائزة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها كل عام لأفضل لاعب فى العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يعد النجم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي أحد المرشحين للتتويج بالجائزة، حيث يتم توزيع الجوائز بداخل مدينة باريس على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية، بحضور أساطير الكرة العالمية.

وجائت قائمة المرشحين كالتالي :

محمد صلاح

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

رياض محرز

نجولو كانتي

إرلينج هالاند

ليوناردو بونوتشي

ماسون ماونت

هاري كين

جيانلويجي دوناروما

رحيم ستيرلينج

نيكولو باريلا

برونو فيرنانديش

بيدري

لوكا مودريتش

جورجيو كيليني

كيفين دي بروينه

نيمار

روبين دياز

لاوتارو مارتينيز

سيمون كيير

روبرت ليفاندوفسكي

جورجينوتشيلسي

محمد صلاح

سيزار أزبيليكوتا

روميلو لوكاكو

كيليان مبابي

فيل فودين

لويس سواريز

جيرارد مورينو.

قائمة الجائزة، للعام الماضي، والتي يغيب عنها الإعلام بشكل قوي، في ظل التركيز إعلامياً على المهاجمين.

ثيبوه كورتوا

ويأتي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والمنتخب البلجيكي، في قائمة المرشحين للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى عام 2021، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

أُدرج حارس المرمى في قائمة من 10 مرشحين يتنافسون على الجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الكرة الذهبية الذي سيقام في 29 نوفمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

قائمة الحراس المرشحين للجائزة:

حراس المرمى الآخرين الذي يطمحون للفوز بهذه الجائزة هم: دوناروما، إيدرسون، كاسبر شميشيل، إدوارد ميندي، كيلور نافاس، إميليانو مارتينيز، نوير، أوبلاك وهاندانوفيتش.

ومن المقررأن يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية هذا العام يوم 29 من شهر نوفمبر المقبل في دولة فرنسا ويحضر الحفل الإيفواري ديدية دروجبا لاعب نادي برشلونة السابق.