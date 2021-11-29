/663496/مهرجان-القاهرة-يحتفل-بمرور-30-عام-على-الكيت-كات-بحلقة-نقاشية-عن-الفيلم

يستعد مهرجان القاهرة السينمائي في اليوم الثالث، للاحتفال بمرور 30 عام، على إطلاق فيلم «الكيت كات» الذي يخوض بطولته الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك من خلال عمل حلقة نقاشية حول الفيلم، فضلا عن عرض العمل خلال المهرجان.

دوت الخليج يرصد احتفال مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم «الكيت كات»

وتضم الحلقة النقاشية لفيلم «الكيت كات»، كلا من المخرج دواوود عبد السيد، مدير التصوير محسن أحمد، الموسيقار راجح داوود مهندس الديكور أُنسي أبو سيف، الفنانة عايدة رياض، الفنان شريف منير، والمنتج حسين القلا.

ومن المقرر إطلاقها في الساعة الثالثة والنصف مساء، حتى الساعة الخامسة، بدار الأوبرا المصرية، على أن يتم عرض الفيلم في تمام الساعة السابعة بسينما الهناجر.

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أطلقت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، حفل افتتاح دورته ال 43 بداية من اليوم 26 نوفمبر، على أن يستمر حتى 5 سبتمبر المقبل.

موعد إنطلاق فعاليات يوم صناعة السينما

وتنطلق يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43

هذا وكشف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 عن البوستر الرسمي للهرجان، والذي يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي، وأشار محمد حفظي رئيس المهرجان ت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، ويعد اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.