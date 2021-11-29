/663499/سياحة-وطيران-النواب-قرار-السعودية-بشأن-فتح-رحلات-العمرة-للمصريين-بشرة-خير
أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن قرار وزارة الحج السعودية بشأن فتح رحلات العمرة للمصريين اعتبارا من الأربعاء المقبل أول شهر ديسمبر 2021 ، بشرة خير على الجميع .
دوت الخليج
واشترطت المملكة أن المعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة يسمح لهم بالبدء مباشرة في أداء العمرة ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي عليهم.
وبالنسبة للمعتمرين القادمين من الخارج بتأشيرة عمرة والمحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية دون المملكة، يطبق عليهم إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام، وبعد 48 ساعة من انتهاء الحجر المذكور، يتم تقديم شهادة فحص مخبري "بي سي آر" سلبية ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.
سياحة وطيران النواب: قرار السعودية بشأن فتح رحلات العمرة للمصريين بشرة خير
وأكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة أن الشرط الأول لإصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة هو أن يكون الشخص مستكملاً لجرعات اللقاح والتحصين.
ويتم التنسيق مع الوكلاء بالسعودية لحجز رحلات العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا.
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