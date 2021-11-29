ما الجديد في مسلسلات شهر رمضان 2022..«موسم العمالقة»

مسلسلات شهر رمضان 2022.. يشهد الماراثون الرمضاني المقبل، لقاء العمالقة على ساحة الأعمال الدرامية المصرية، إذ يشارك في السباق نخبة من الممثلين المنقسمين بين من هم عائدين بقوة بعد غياب طويل، وبين من اعتادوا على المشاركة منذ أعوام متتالية، ويرصد دوت الخليج خلال التقرير التالي آخر أخبار هذه المنافسة وأهم النجوم المشاركين بها.

مسلسلات شهر رمضان 2022

تتنوع مسلسلات رمضان 2022، ما بين أعمال مستمدة من أعمال سابقة لمؤلفين كبار، وبين أفكار جديدة يخوض بطولتها نجوم متألقين أبرزوا نجاحهم في المواسم السابقة، وبين نجوم قرروا الخروج للنور مرة أخرى من خلال المنافسة الرمضانية.

رمضان 2022 دراما مستوحاة من أعمال سابقة

قرر المخرج سامح عبد العزيز أن يستعيد معانا قصة فيلم «شادر السمك» الذي قدم في سنة 1986 وشارك في بطولته نجمين من ألمع النجوم في الوسط الفني وهما الفنان أحمد زكي والفنانة نبيلة عبيد.

ويحول سامح عبد العزيز فيلم «شادر السمك» هذا العام من خلال تقديمه على هيئة عمل درامي في رمضان 2022، و سيكون العمل من إنتاج شركة تكوين، وسيشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.

كما يعيد رمضان القادم 2022، الكاتب الكبير الراحل أسامة انور عكاش للساحة الفنية لأول مرة بعد رحيله عن عالمنا، وذلك من خلال مسلسل جديد بعنوان «راجعين يا هوا».

ويعد مسلسل «راجعين يا هوا»مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب أسامة انور عكاشة، وسيخرجه محمد سلامة الذي حقق عدة نجاحات رمضانية مع مسلسلاته "رحيم و"الحرامي" و"نصيبي وقسمتك" ومسلسل "موسى".

نجوم غائبون عن السباق الرمضاني 2022..«غادة عبد الرازق ويوسف الشريف» الأبرز

ويشهد السباق الرمضاني هذا العام كغيره من المواسم، غياب عدد من النجوم البارزين بأعمالهم الدرامية الرمضانية، على رأسهم للنجمة غادة عبد الرازق، التي أوضحت في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، أنها لن تشارك في الموسم الرمضاني المقبل لانشغالها في حياتها الشخصية، قائلةً: "أحب أوضح لكل جمهوري اللي باعتز بيه وباحبه وباحترمه جدا؛ أن كل ما يُنشر عن أعمال رمضانية لي غير صحيح بالمرة ولم أوافق أو أختار أي عمل رمضاني هذه السنة".

وتابعت: "أنا منشغلة بأعمال أخرى مهمة جدا بالنسبة لي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضافت: غادة عبد الرازق: "لن أسمح لأي شخص باستغلال اسمي لمجرد أهواء شخصية أو أهواء مرضية أو أهواء انتقامية، وأن يحاول هز صورتي عند جمهوري".

كما تراجع الفنان المصري يوسف الشريف عن خوض الماراثون الرمضاني القادم 2022 وذلك برغم نجاح مسلسله الرمضاني المنقضي والذي أتى باسم “كوفيد 25”.

وأتى قرار غياب يوسف الشريف عن السباق الرمضاني المقبل بسبب رغبته في التركيز فى تقديم فيلم جديد يعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

أعمال درامية منتظر طرحها في رمضان 2022

يستعد الفنان المتألق فتحي عبد الوهاب، لخوض المنافسة الرمضانية لعام 2022 بمسلسل جديد بعنوان مبدئي «وكالة الخرطوشي» أتى ذلك بعد تألقه بمسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض العام الماضي، ويشارك في بطولته آيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

أما عن مسلسل «بابلو» فيتولي بطولته الفنان الكبير ماجد المصري، والذي بدأ تحضيراته من خلال تغيرات شكلية وبدنية يعمل عيلها الفنان خلال الفترة الماضية، وكشف ماجد المصري عن تفاصيل مسلسل «بابلو» اذ أنه من المقرر أن ينتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر» ويشار إلى انطلاق تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأعلن مصطفى شعبان في وقت سابق مشاركته في دراما رمضان 2022 بمسلسل «هو وهي وهما» وهو سيناريو وحوار شيرين وخالد دياب إخراج خالد دياب، أتى ذلك بعدما أثبت تألقه العام الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة بجانب عمرو سعد.

وتستعد الفنانة المتألقة منى زكي للبدء في تصوير مسلسلها الرمضاني للعام المقبل الذي يحمل اسم «لام شمسية» في بداية شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من كافة التحضيرات اللازمة للعمل، والتي تناقش من خلاله قضية تمس المجتمع المصري بشدة وهي «إغتصاب الأطفال»

نجوم يستعيدون تألقهم من خلال مسلسلات رمضان 2022

وقرر الفنان الكبير محمد صبحي بعد غياب دام طويلا عن مشاركته في الدراما الرمضانية، المشاركة في العام المقبل بعمل درامي جديد يحمل اسم «شرطة الأخلاق».

ولأول مرة بعد غياب تعود صفية العمري لخوض السباق الرمضاني هي الأخري بمسلسل في مرحلة كتابة السيناريو الخاص به حاليًا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء قريبا منه لبدء التجهيز لتصوير العمل وفقا لما صرحت به الفنانة صفية العمري رافضة الكشف عن اسم المسلسل قبل الاستقرار على كافة أبطاله والتفاصيل الخاصة به