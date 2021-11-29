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فيروس أوميركون الأفريقي الجديد.. علقت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، على انتشار فيروس أوميكرون الجديد، مشيرة إلى احتمال زيادة انتشاره على المستوى العالمي مرتفع، كما أنه يمثل خطر عالمي مرتفع أيضا.

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وشددت منظمة الصحة العالمية على أن أوميكرون لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة، مشيرة إلى أن ثمة قدراً كبيراً من عدم اليقين إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة، وهناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة.

عواقب متحور اوميكرون الجديد

وحثت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي أوميكرون، مشيرة إلى أنه قد تحدث زيادة في حالات الإصابة فيروس كورونا، اعتماداً على خصائص أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

الصحة العالمية: فيروس أوميكرون الجديد يصيب المُطعمين بلقاحات كورونا

وأشارت إلى أنه من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة.

كما طالبت الصحة العالمية الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب، وحثت 194 دولة عضواً بها على الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كوفيد- 19 "كورونا".