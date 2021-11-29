/663506/تدشين-تطبيق-إلكترونى-جديد-لتزويد-السائحين-بأهم-الأماكن-السياحية-والأثرية-في-مصر

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدشين تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة للسائحين يتضمن جميع المواقع الأثرية والسياحية مزود بخريطة للمساهمة فى تشجيع السياحة وحسن استغلال ما نمتلكه من مقومات.

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وأوضح محسب، أن الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لأن تكون من الدول الأولى فى جذب السياح، بداية من المعالم الأثرية، التاريخية، العلاجية، الدينية، والشاطئية، مما يستوجب ضرورة استغلال هذه المقومات بصورة أفضل من الوضع الحالى، متابعا:" مصر تمتلك طبيعة خاصة و حضارة و موقع جغرافي يؤهلها لأن تكون أهم وجهة سياحية و ترفيهية وعلاجية في كل مواسم السنة علي مستوى العالم، ومن الممكن أن يكون قطاع السياحة من المشروعات القومية العظيمة التى تساهم فى تغيير وجه الحياة بالكامل وما لدينا من مقومات يؤهلنا لذلك".

تدشين تطبيق إلكترونى جديد لتزويد السائحين بأهم الأماكن السياحية والأثرية في مصر

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة فى وسائل التكنولوجيا، ومن ثم كان لزاما أن يتم استغلال هذه الطفرة الحديثة فى عمليات التشجيع من خلال انشاء تطبيق إلكترونى على مواقع التواصل يتضمن كافة المزارات السياحية بمختلف الوانها، دينية وشاطئية وعلاجية وأثرية وتاريخية على أن يكون مزود بخريطة للتيسير على السائحين فى حرية التحرك من وإلى المزارات السياحية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

واستكمل عضو البرلمان:" يجب أن يتضمن التطبيق أيضا أسعار التذاكر وأقرب الطرق والفنادق المحيطة والحدائق العامة والمتنزهات والقاهرة القديمة بكافة التفاصيل وحالة الطقس فى كل محافظة ليكون مرجعا للسائح قبل التوجه للمزار السياحى فى أى محافظة، وفى نفس الوقت تقييم لمستوى الخدمة لخلق حالة من التفاعل والمشاركة بين السائحين والتنفيذيين للوقوف على الملاحظات مما يساهم فى ازدهار القطاع بصورة كبيرة".