الصحة: مصر لم تسجل أى حالة إصابة بمتحور «أوميكرون» حتى الآن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال عبد الغفار فى تصريحات لبرنامح (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، إنه فى حالة تسجيل أى إصابة بمتحور أوميكرون سيتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح"، مؤكدا اتخاذ الدولة المصرية كل الإجراءات لتقليل احتمالات دخول المتحور للبلاد وسرعه اكتشافه.

وأضاف: "نحن نتحرك على 3 محاور أساسية بتوجيه من وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فالمحور الأول هو البحث العلمى الذى يتم فى مراكز الابحاث المصرية للإجابة على 3 أسئلة تشغل العالم بأكلمه وهى: هل هذا التحور من شأنه أن يزيد من معدلات انتشار الفيروس أم لا؟ هل هذا التحور من شأنه أن يزيد من شدة المرض؟ هل هذا التحور من شأنه أن يجعل الفيروس أقل أو اكثر مقاومة للقاحات المتوفرة؟".

وأشار إلى أن المحور الثانى يشمل اتخاذ الإجراءات التى تقلل من احتمالات دخول المتحور الجديد للبلاد ومساعده الدولة على سرعة اكتشاف اى متحور، وذلك عن طريق رفع حركة التيقظ الشديد فى المنافذ الجوية والبحرية والبرية مع تشديد إجراءات الدخول فضلا عن الإجراءات التى اتخذتها لجنة الأزمة من منع السفر المباشر ما بين الدولة التى تم اكتشاف فيها المتحور وكذلك الاجراءات المتعلقة بالحجر الصحى والترانزيت وفحص (البى سى ار) لمن يأتى من الدول التى اكتشف بها المتحور".

وأوضح أن المحور الثالث تمثل فى زيادة معدلات التلقيح وتشديد الالتزام بالاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى، وعدم التواجد فى أماكن مزدحمة.