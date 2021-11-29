«الإصابات الرياضية وقاية وتأهيل» ورشة تدريبية بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الورشة التدريبية الأولى التى نظمها قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية تحت عنوان الإصابات الرياضية "وقاية وتأهيل"، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.





وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن الدورة التدريبية استهدفت طلاب كلية التربية الرياضية والخريجيين والمجتمع السوهاجى بكل قطاعاته من مدربين ولاعبين وإداريين، وأيضا الأخصائيين الرياضيين العاملين بالهيئات المختلفة بالمحافظة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم تلك الورش التدريبية المجانية التى تستهدف خدمة قطاعات مختلفة بالمجتمع، وذلك من أجل رفع الكفاءة العلمية والعملية لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأشاد الدكتور عبد الناصر ياسين، بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية، وحرصه على تنظيم تلك الورش إيمانا منه بدوره الرائد فى ضخ دماء جديدة من الكوادر الرياضية المتخصصة والمدربة لخدمة سوق العمل، وكذلك إيجاد فرص عمل للطلاب والخريجيين، من خلال رفع كفاءتهم العملية وصقل مهاراتهم بالتدريب بتلك الورش.

وقال الدكتور أحمد عبد الله، أن الورشة التدريبية حاضر بها الدكتور محمد على إمام يوسف المشرف على قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، والدكتور أسامة عبد الرحمن المدرس بالقسم، مشيرا إلى أنه شارك فى الورشة 440 طالبا وطالبة وخريج، والمعنيين بقطاعات الرياضة بالمجتمع السوهاجى.

وقال الدكتور ممدوح محمد السيد، أن تلك الورشة تعد الأولى فى هذا المجال، وتعتبر بداية لسلسلة من الورش التدريبية المجانية التى تهدف لتقديم خدمات علمية وعملية مجانية للطلاب والخريجين والمجتمع السوهاجى.

وأوضح الدكتور محمد على إمام، أن الورشة ناقشت عدد من المحاور منها، الإصابات الرياضية مفهومها وأسبابها وطرق إسعافها ومراحل التأهيل الشامل للإصابة، إلى جانب التعرف على التمرينات الرياضية التى تساعد على الوقاية من الإصابات والحد منها، من خلال تقوية العضلات والأربطة المحيطة بالمفاصل، موضحا أن الورشة التدريبية كانت تبث على موقع زووم بحضور 27 مشاركا من دول عربية وعدد من المحافظات المختلفة.