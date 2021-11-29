مدبولى يوجه بسرعة إنزال المعدات فى القرى المتضررة من الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالبدء فى تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة فى محافظة أسوان، ودخولها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسئولة التنسيق والمتابعة للمبادرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومحمود نصّار رئيس الجهاز المركزى للتعمير.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالبدء فى تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة فى محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحيث سيتم بدء العمل على الفور فى هذه القرى المتضررة، والتى كان من المخطط تطويرها خلال المرحلة الثانية للمبادرة.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة أسوان الخميس الماضى تضمنت جولة لقرية "غرب أسوان"، وهى إحدى القرى المتضررة، والمُدرجة فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" حيث تفقد عددا من المنازل التى تضررت من موجة الأمطار الغزيرة التى ضربت القرية، كما شملت الزيارة أيضا تفقد قرية "الشهامة" إحدى القرى المدرجة فى المرحلة الأولى من المبادرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد: سيكون للقرى المتضررة من الأمطار الغزيرة أولوية فى أعمال التطوير، وفقًا لتوجيهات الرئيس، وسيتم ضمها للمرحلة الأولى بدلا من المرحلة الثانية من المبادرة، بحيث يتم تنفيذ أعمال التطوير بها على الفور.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنزال المعدات فى القرى المتضررة من الطقس السيئ لبدء أعمال التطوير بها، وبشكل خاص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و"سكن كريم"، وكذا تلبية مطلب أهالى القرية ببناء المدرسة بها، كما أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمتابعة المستمرة لهذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، موقف تنفيذ المشروعات التى يقوم الجهاز المركزى للتعمير، بتنفيذها فى محافظة أسوان، بمراكز: كوم أمبو، وأدفو، ونصر النوبة، ضمن المرحلة الحالية الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تضم 111 قرية بها 460 تابعا، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 31 مجمع خدمات للمواطنين، و31 مجمع خدمات زراعية، و49 مشروعًا تابعًا لوزارة الشباب والرياضة، و11 نقطة إسعاف، و22 مشروع كبارى رى، و111 مشروع كهرباء، بالإضافة إلى أنه من المستهدف تنفيذ 21 مشروعا تابعا لوزارة التضامن الاجتماعى، وكذا منازل المستحقين لـ "سكن كريم".

فيما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمراكز الثلاثة، موضحا أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى المتكامل، فإنه سيتم تنفيذ المشروعات بالمراكز فى 100 قرية، مضيفا أن مشروعات المد والتدعيم للصرف الصحى بالمراكز الثلاثة تشمل 16 قرية، تم التعاقد على 75% من الأعمال بهذه القرى.

كما استعرض الوزير مشروعات مياه الشرب التى يتم تنفيذها فى المراكز الثلاثة، وتشمل الأعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب فى 99 قرية، وإنشاء 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل 40 محطة مياه، ونقل المرافق لأعمال الرصف فى 86 قرية.