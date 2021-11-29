معلومات الوزراء يستعرض تأثير التغيرات المناخية على التصنيف الائتمانى للدول

جدة - نرمين السيد - وأشار المركز إلى أن العالم قد مر مؤخرًا بعدد من التغيرات المناخية والتى باتت تسير بوتيرة أسرع من المتوقع، وهذا ما جعل الكثير من الدول خاصة الدول المتقدمة تنادى بأهمية الحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونظرًا للتكلفة الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة للتحديات البيئية تسعى الدول إلى إرساء مبادئ الاستثمار المستدام الذى يأخذ فى اعتباره مراعاة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، فلم يعد تحقيق عائد اقتصادى مرتفع من نشاط اقتصادى يتم بمعزل عن حساب المخاطر البيئية والاجتماعية المتعلقة بهذا النشاط.

وأوضح مركز المعلومات أن وكالات التصنيف الائتمانى مثل: "ستاندرد أند بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، قد بدأت فى إدراج عوامل الائتمان البيئية والاجتماعية والحوكمة فى تصنيفها الائتمانى للدول، ورغم أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لا تؤثر بشكل جوهرى على تقييم الجدارة الائتمانية من حيث قدرة واستعداد الكيان المقترض على الوفاء بالتزاماته المالية عند حلول وقت استحقاقها، فإن وكالات التصنيف باتت تأخذ تلك العوامل فى الاعتبار فى تحليل التصنيف الائتمانى للكيانات، لكون تلك المجموعة من العوامل تمثل المعايير المستخدمة لما يعرف بالاستثمار المسؤول أو الاستثمار المستدام، وقد أوضحت وكالة "موديز" أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة لها تأثير سلبى بشكل عام على جودة الائتمان السيادى، خصوصًا فى الأسواق الناشئة فى حين تعد عوامل الحوكمة من نقاط القوة فى معظم الاقتصادات المتقدمة.

وأكد مركز المعلومات فى تحليله أن التغيرات المناخية التى نعيشها قد تشكل تهديدات لمستقبل السندات الحكومية والتى تمثل النصيب الأكبر من سوق الديون العالمية، إذ أوضحت دراسة لصندوق النقد الدولى أن تغير المناخ يمثل تهديدًا لا مثيل له على الاقتصاد العالمى، كما أوضحت الدراسة أن تلك التغيرات المناخية لها أثر سلبى على التصنيفات الائتمانية السيادية.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه بعد التحكم فى محددات الاقتصاد الكلى التقليدية للجدارة الائتمانية أن البلدان التى تتمتع بقدر أكبر من المرونة فى مواجهة التغيرات المناخية تستطيع تحقيق تصنيفات ائتمانية أعلى من البلدان الأخرى التى تتمتع بمرونة أقل، فضلًا عن ذلك، مشيرة إلى أن تأثير تغير المناخ أكبر فى الدول النامية الأمر الذى يرجع إلى ضعف قدرة تلك الدول على التكيف مع عواقب تغير المناخ والتخفيف من حدتها.

كما أوضح بحث أجرته مؤسسة "FTSE Russell مزود المؤشرات التابعة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية"، أن هناك 10 دول من إجمالى 26 دولة الأعضاء فى "مؤشر فوتسى للسندات الحكومية العالمية" لن تستطيع تسديد ديونها السيادية بحلول عام 2050 فى حالة عدم عمل تلك الحكومات على الحد من الانبعاثات الكربونية، وهو ما سيلعب دورًا سلبيًّا فى التأثير على اقتصادات تلك الدول فى المستقبل.

وقام منتدى البحوث الاقتصادية ERF بدراسة استخدمت إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعى، وهى random forest machine learning model لدراسة سيناريوهات الاحترار المختلفة وأثرها على التصنيفات الائتمانية السيادية للدول باستخدام بيانات مؤسسة "ستاندرد أند بورز" من 2015 إلى 2020، وتتم تغذية النموذج المستخدم ببيانات الاقتصاد الكلى المعدلة بالمناخ بغية قياس أثر تغير المناخ على التصنيفات السيادية، ثم يقوم النموذج بحساب التكلفة الإضافية لرأس مال الشركة ورأس المال السيادى الناتج عن التخفيضات السيادية التى سببها تغير المناخ.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه فى ظل سيناريو ارتفاع انبعاثات الكربونRCP 8.5 (أى سيناريو تركيز الكربون الذى يؤدى إلى الاحترار العالمى بمتوسط 8.5 واط لكل متر مربع عبر الكوكب)، فإنه بحلول عام 2030 سوف تعانى 63 دولة من انخفاض التصنيف السيادى الناجم عن تغير المناخ بحوالى 1.02 درجة تصنيفية، وبحلول عام 2100 سوف يرتفع عدد الدول المتضررة من تغيرات المناخ إلى 80 دولة ومن المتوقع أن ينخفض تصنيفها السيادى بمقدار 2.48 درجة تصنيفية فى المتوسط.

وفى هذا الصدد، بدأ عدد من الدول المتقدمة فى الاتجاه إلى الاستثمار المستدام وزيادة الاستثمارات فى الأصول الخضراء، ومن أهمها: أوروبا، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان.

وقد تزايد إجمالى الاستثمارات العالمية فى الأصول الخضراء من 22.8 تريليون دولار أمريكى فى عام 2016 ليبلغ 35.3 تريليون دولار أمريكى فى عام 2020، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول التى حققت ارتفاعًا ملحوظًا فى قيمة الاستثمار فى الأصول الخضراء، تضاعفت قيمة تلك الاستثمارات فيها من 8.7 تريليونات دولار أمريكى فى عام 2016 إلى 17 تريليون دولار أمريكى فى عام 2020، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد أكثر الدول استثمارًا فى الأصول الخضراء (أكثر من 48% من إجمالى الأصول الخضراء)، فإن معدل تنامى تلك الاستثمارات فى الفترة 2016-2020 فى اليابان يعد هو الأكبر على الإطلاق، إذ بلغ 505.5% مقارنة بحوالى 95.8% فى الولايات المتحدة الأمريكية، و123.1% فى كندا، و75.8% فى أستراليا.

وأوصى المركز فى نهاية التحليل إلى ضرورة إيلاء اهتمام واضح بقضايا التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن العواقب المستقبلية ستكون كبيرة إذا لم يتم العمل من الآن على أخذ خطى حثيثة للتحول نحو صناعات واستثمارات صديقة للبيئة، مضيفًا أن الدول النامية يجب أن تفكر مليًا فى الصناعات التى تتركها لها الدول المتقدمة، والتى عادة ما تكون الصناعات الملوثة للبيئة، ومن ثم سوف تتسبب فى المستقبل فى التأثير السلبى الشديد على اقتصادات الدول النامية.