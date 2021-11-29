وزير التنمية المحلية يصل محافظة كفر الشيخ لافتتاح بعض المشروعات الخدمية

سوصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قبل قليل الي مقر محافظة كفر الشيخ ، وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ والقيادات التنفيذية للمحافظة ، حيث سيقوم وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بافتتاح مركز استدامة للتدريب الإداري بالديوان العام، وخلال اللقاء سيتم استعراض مبادرة حياة كريمة " فيديو كونفرانس " لمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس ، وافتتاح 13 مركزاً تكنولوجياً بمراكز المحافظة ط بث مباشر ".
جاء ذلك بحضور والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.
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