وزير التنمية المحلية يصل محافظة كفر الشيخ لافتتاح بعض المشروعات الخدمية

سوصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قبل قليل الي مقر محافظة كفر الشيخ ، وكان في استقباله اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ والقيادات التنفيذية للمحافظة ، حيث سيقوم وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بافتتاح مركز استدامة للتدريب الإداري بالديوان العام، وخلال اللقاء سيتم استعراض مبادرة حياة كريمة " فيديو كونفرانس " لمشاهدة بث مباشر من موقع العمل بمركز مطوبس ، وافتتاح 13 مركزاً تكنولوجياً بمراكز المحافظة ط بث مباشر ".

جاء ذلك بحضور والدكتور صلاح شحاته، مساعد الوزير للتدريب والبنية المعلوماتية، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين.