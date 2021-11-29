رئيس الوزراء يتابع تنفيذ توجيهات الرئيس ببدء أعمال تطوير قرى أسوان المتضررة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، ودخولها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسئولة التنسيق والمتابعة للمبادرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحيث سيتم بدء العمل على الفور في هذه القرى المتضررة، والتي كان من المخطط تطويرها خلال المرحلة الثانية للمبادرة.

وأشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة أسوان الخميس الماضي تضمنت جولة لقرية "غرب أسوان"، وهي إحدى القرى المتضررة، والمُدرجة في المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" حيث تفقد عددا من المنازل التي تضررت من موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت القرية، كما شملت الزيارة أيضا تفقد قرية "الشهامة" إحدى القرى المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: سيكون للقرى المتضررة من الأمطار الغزيرة أولوية في أعمال التطوير، وفقا لتوجيهات الرئيس، وسيتم ضمها للمرحلة الأولى بدلا من المرحلة الثانية من المبادرة، بحيث يتم تنفيذ أعمال التطوير بها على الفور.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنزال المعدات في القرى المتضررة من الطقس السيئ لبدء أعمال التطوير بها، وبشكل خاص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و"سكن كريم"، وكذا تلبية مطلب أهالي القرية ببناء المدرسة بها، كما أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمتابعة المستمرة لهذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، موقف تنفيذ المشروعات التي يقوم الجهاز المركزي للتعمير، بتنفيذها في محافظة أسوان، بمراكز : كوم أمبو، وأدفو، ونصر النوبة، ضمن المرحلة الحالية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تضم 111 قرية بها 460 تابعا، مشيرا إلى أنه جار تنفيذ 31 مجمع خدمات للمواطنين، و31 مجمع خدمات زراعية، و49 مشروعا تابعا لوزارة الشباب والرياضة، و11 نقطة إسعاف، و22 مشروع كباري ري، و111 مشروع كهرباء، بالإضافة إلى أنه من المستهدف تنفيذ 21 مشروعا تابعا لوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا منازل المستحقين لـ "سكن كريم".

فيما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز الثلاثة، موضحا أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي المتكامل، فإنه سيتم تنفيذ المشروعات بالمراكز في 100 قرية، مضيفا أن مشروعات المد والتدعيم للصرف الصحي بالمراكز الثلاثة تشمل 16 قرية، تم التعاقد على 75% من الأعمال بهذه القرى.

كما استعرض الوزير مشروعات مياه الشرب التي يتم تنفيذها في المراكز الثلاثة، وتشمل الأعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب في 99 قرية، وإنشاء 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل 40 محطة مياه، ونقل المرافق لأعمال الرصف في 86 قرية.